Женщина погибла при пожаре в пятиэтажке на Доватора в Новосибирске

Днём в пятницу, 1 ноября в Дзержинском районе Новосибирска в результате пожара погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
П данным ведомства, о возгорании в пятиэтажке на Доватора, 35/2 сообщили очевидцы в 16:52. К моменту прибытия пожарных горела квартира на втором этаже. Подъед дома заполнился дымом.
Сотрудники МЧС провели дымоудаление, после чего обнаружили в горящей квартире погибшую женщину.
За 9 минут возгорание на площади 6 кв.м было ликвидировано. Эвакуация жильцов не потребовалась.
В тушении участвовали 22 человека и 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается.
Ранее BFM-Новосибирск писал, что в левобережье Новосибирска в пятницу загорелся расселённый барак.