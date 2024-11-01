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Женщина погибла при пожаре в пятиэтажке на Доватора в Новосибирске

Сотрудники МЧС устранили возгорание в течение 9 минут.

Источник: МЧС РФ

Днём в пятницу, 1 ноября в Дзержинском районе Новосибирска в результате пожара погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

П данным ведомства, о возгорании в пятиэтажке на Доватора, 35/2 сообщили очевидцы в 16:52. К моменту прибытия пожарных горела квартира на втором этаже. Подъед дома заполнился дымом.

Сотрудники МЧС провели дымоудаление, после чего обнаружили в горящей квартире погибшую женщину.

За 9 минут возгорание на площади 6 кв.м было ликвидировано. Эвакуация жильцов не потребовалась.

В тушении участвовали 22 человека и 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Ранее BFM-Новосибирск писал, что в левобережье Новосибирска в пятницу загорелся расселённый барак.

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