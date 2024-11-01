СК возбудил против представителя службы Минтранса дело о взятке в ₽74 млн

Как следует из материалов дела, мужчина, будучи на разных высокопоставленных должностях в подразделениях Федерального дорожного агентства, несколько лет — с 2014-го по 2021 год — получал от предпринимателя взятки премиальными авто и услугами имущественного характера на общую сумму свыше 74 млн руб. за покровительство.
Сейчас на работе и дома у подозреваемого идут обыски, их проводят оперативники СК совместно с сотрудниками ФСБ.
Подозреваемому по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.
В мае этого года в Уфе задержали бывшего министра транспорта Башкирии Александра Клебанова, который, будучи членом совета директоров госпредприятия «Башкиравтодор» (крупнейший дорожный подрядчик республики), потребовал от руководства компании «Киви» 5 млн руб. за покровительство и помощь в получении своевременной оплаты по контрактам на перевозку строительных материалов.
Двумя месяцами ранее в Мурманске арестовали директора Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт», обвиняемого по той же статье за взятку в 16,9 млн руб.