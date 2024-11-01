СК возбудил против представителя службы Минтранса дело о взятке в ₽74 млн

Как следует из материалов дела, мужчина, будучи на разных высокопоставленных должностях в подразделениях Федерального дорожного агентства, несколько лет — с 2014-го по 2021 год — получал от предпринимателя взятки премиальными авто и услугами имущественного характера на общую сумму свыше 74 млн руб. за покровительство.