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СК возбудил против представителя службы Минтранса дело о взятке в ₽74 млн

Следствие в Тульской области возбудило уголовное дело в отношении высокопоставленного представителя службы Минтранса России, которого подозревают во взятке в особо крупном размере, сообщил Следственный комитет.

Источник: РИА "Новости"

Как следует из материалов дела, мужчина, будучи на разных высокопоставленных должностях в подразделениях Федерального дорожного агентства, несколько лет — с 2014-го по 2021 год — получал от предпринимателя взятки премиальными авто и услугами имущественного характера на общую сумму свыше 74 млн руб. за покровительство.

Сейчас на работе и дома у подозреваемого идут обыски, их проводят оперативники СК совместно с сотрудниками ФСБ.

Подозреваемому по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

В мае этого года в Уфе задержали бывшего министра транспорта Башкирии Александра Клебанова, который, будучи членом совета директоров госпредприятия «Башкиравтодор» (крупнейший дорожный подрядчик республики), потребовал от руководства компании «Киви» 5 млн руб. за покровительство и помощь в получении своевременной оплаты по контрактам на перевозку строительных материалов.

Двумя месяцами ранее в Мурманске арестовали директора Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт», обвиняемого по той же статье за взятку в 16,9 млн руб.

СК