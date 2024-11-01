Появились подробности нападения на женщину в метро Петербурга из-за ее «восточной внешности»

Хотя в вагоне имелись другие свободные места, мужчина пытался все время теснить женщину. Когда она высказала свое недовольство, мужчина стал ее оскорблять, акцентируя внимание на «восточной внешности» пассажирки. Никто из других людей, присутствовавших в вагоне, за нее заступаться не стал.