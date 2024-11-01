Появились подробности нападения на женщину в метро Петербурга из-за ее «восточной внешности»

Инцидент произошел 28 октября 2024 года. Оксана находилась в полупустом вагоне метро и читала книгу. В районе станции «Озерки» в вагоне сел мужчина, который начал прижиматься к пассажирке и не хотел от нее отходить.
Хотя в вагоне имелись другие свободные места, мужчина пытался все время теснить женщину. Когда она высказала свое недовольство, мужчина стал ее оскорблять, акцентируя внимание на «восточной внешности» пассажирки. Никто из других людей, присутствовавших в вагоне, за нее заступаться не стал.
Оксана собралась выходить на своей станции, но пристававший к ней человек вышел следом. Он продолжал и далее прижиматься к пассажирке. Когда женщина попыталась оттолкнуть мужчину, он ударил ее в нос.
Хулигана поймали очевидцы происшествия и позвали полицейских. Мужчину задержали, а Оксана вызвала скорую помощь. В медицинском учреждении женщине диагностировали перелом носа. Теперь решается вопрос о привлечении агрессивного пассажира к ответственности за совершенное им нападение на женщину.