В Уфе заключили под стражу обвиняемого во взяточничестве экс-главу района

Бывшего главу Мелеузовского района Башкирии Рустэма Шамсутдинова заключили под стражу. Его обвиняют в получении взятки в виде трех квартир на сумму 4,1 млн рублей. Также в СИЗО отправлен учредитель строительной компании за посредничество во взяточничестве.
Как сообщает СУ СКР по РБ, мужчины арестованы до 31 декабря.
Напомним, Шамсутдинова заподозрили в пособничестве при заключении договоров аренды земли с компанией для строительства домов, расположенных в парковой зоне Мелеуза. За это он получил взятку в виде недвижимости.
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