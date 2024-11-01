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Житель Ростова за 45 тысяч рублей стал подставным директором нескольких фирм

Подставного директора нескольких фирм раскрыли в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Житель Ростова-на-Дону стал подставным директором в нескольких фирмах за 45 тысяч рублей, но потом этот обман раскрылся, сообщается на сайте Южного таможенного управления.

По данным ведомства, в октябре 2023 года знакомый ростовчанина взял у него паспорт и внес данные в единый реестр юридических лиц. Новоиспеченный руководитель не выполнял распорядительные функции и не вел никой хозяйственной деятельности.

— Ростовская таможня возбудила уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ. После проведения следственных действий материалы передали по подследственности, — прокомментировали в Южном таможенном управлении.

Добавим, нарушитель может получить штраф от 100 до 300 тысяч рублей, а также до двух лет исправительных работ.