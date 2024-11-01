Житель Ростова за 45 тысяч рублей стал подставным директором нескольких фирм

Житель Ростова-на-Дону стал подставным директором в нескольких фирмах за 45 тысяч рублей, но потом этот обман раскрылся, сообщается на сайте Южного таможенного управления.
По данным ведомства, в октябре 2023 года знакомый ростовчанина взял у него паспорт и внес данные в единый реестр юридических лиц. Новоиспеченный руководитель не выполнял распорядительные функции и не вел никой хозяйственной деятельности.
— Ростовская таможня возбудила уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ. После проведения следственных действий материалы передали по подследственности, — прокомментировали в Южном таможенном управлении.
Добавим, нарушитель может получить штраф от 100 до 300 тысяч рублей, а также до двух лет исправительных работ.