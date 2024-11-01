В Уфе суд арестовал экс-главу Мелеузовского района

По версии следствия, Рустэм Шамсутдинов, в 2020—2022 годах, являясь главой района, получил от застройщика взятку в виде трех квартир общей стоимостью свыше 4,1 млн руб. За это чиновник помог ему заключить с администрацией Мелеуза договоры аренды земельных участков с последующей выдачей разрешений на строительство многоквартирных жилых домов. На этой земле, как установило следствие, запрещено строительство домов. Квартиры оформлялись на родственников чиновника через посредников.