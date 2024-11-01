Олбани
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Томске мигрант-уклонист заплакал и выбросил паспорт в отделе полиции

Новоиспечённый россиянин, лишённый гражданства РФ за уклонение от военной службы, устроил истерику в томском отделе полиции, выбросил все свои документы и убежал в слезах. Через два часа он вернулся просить документы обратно.

Источник: РИА "Новости"

По данным SHOT, настоящая драма развернулась в миграционном отделе Томска. Туда доставили 30-летнего Махмуджона Мабубзоду, который принял присягу гражданина РФ 28 августа и обязан был в течение двух недель встать на первичный воинский учёт.

Вместо этого он сначала месяц не забирал сам паспорт, а про военкомат вообще забыл. Действия свои объяснил тем, что в комиссариате большие очереди.

Когда ему сообщили, что за это он лишается гражданства РФ и отправляется на родину в Узбекистан, Мабубзода начал ругаться с инспектором, плакать и бросаться документами. Мужчине предложили тут же решить проблему, заключив контракт с Минобороны РФ, но расстроенный Махмуджон отказался без объяснения причин и убежал. Позже он всё-таки вернулся, чтобы забрать разбросанные документы, среди которых был российский загранпаспорт.

Лишившихся гражданства россиян из-за уклонения от воинского учёта в этот день было ещё двое: 31-летний Шужоат Саидшарипов и 46-летний Назирджон Ходжибоев, — оба из Таджикистана. Но те восприняли наказание спокойно.

Кстати, таким «отказникам» въезд в РФ закрывают всего лишь на пять лет, а потом снова — милости просим.