В Томске мигрант-уклонист заплакал и выбросил паспорт в отделе полиции

Когда ему сообщили, что за это он лишается гражданства РФ и отправляется на родину в Узбекистан, Мабубзода начал ругаться с инспектором, плакать и бросаться документами. Мужчине предложили тут же решить проблему, заключив контракт с Минобороны РФ, но расстроенный Махмуджон отказался без объяснения причин и убежал. Позже он всё-таки вернулся, чтобы забрать разбросанные документы, среди которых был российский загранпаспорт.