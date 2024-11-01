В Томске мигрант-уклонист заплакал и выбросил паспорт в отделе полиции

По данным SHOT, настоящая драма развернулась в миграционном отделе Томска. Туда доставили 30-летнего Махмуджона Мабубзоду, который принял присягу гражданина РФ 28 августа и обязан был в течение двух недель встать на первичный воинский учёт.
Вместо этого он сначала месяц не забирал сам паспорт, а про военкомат вообще забыл. Действия свои объяснил тем, что в комиссариате большие очереди.
Когда ему сообщили, что за это он лишается гражданства РФ и отправляется на родину в Узбекистан, Мабубзода начал ругаться с инспектором, плакать и бросаться документами. Мужчине предложили тут же решить проблему, заключив контракт с Минобороны РФ, но расстроенный Махмуджон отказался без объяснения причин и убежал. Позже он всё-таки вернулся, чтобы забрать разбросанные документы, среди которых был российский загранпаспорт.
Лишившихся гражданства россиян из-за уклонения от воинского учёта в этот день было ещё двое: 31-летний Шужоат Саидшарипов и 46-летний Назирджон Ходжибоев, — оба из Таджикистана. Но те восприняли наказание спокойно.
Кстати, таким «отказникам» въезд в РФ закрывают всего лишь на пять лет, а потом снова — милости просим.