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Мэрия Уфы отказалась от фейерверка ко Дню народного единства

В Уфе не будет фейерверка ко Дню народного единства.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, ожидать ли жителям Уфы праздничного салюта в честь Дня народного единства. Как рассказали в столичной мэрии, запуск фейерверка 4 ноября не запланирован.

Напомним, что в этом году праздники День Победы, 450-летие Уфы и День республики также прошли без салютов. Все сэкономленные деньги власти направили на поддержку СВО.

Добавим, что завтра жителей Башкирии ждет рабочая суббота. Она будет сокращена на час.

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