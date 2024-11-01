Топ-менеджера швейной фабрики «Русь» арестовали по делу «Военторга»

23 сентября Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство правоохранительных органов и продлил срок содержания под стражей главе «Военторга» Владимиру Павлову и второму фигуранту дела Тимуру Исакову, который был гендиректором «Военторг-ритейла», а также другим фигурантам. Ранее сообщалось, что дело Павлова объединено с делом о мошенничестве гендиректора «Сандоры» Дмитрия Комлева и другого фигуранта Сергея Тетруашвили.