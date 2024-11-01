Топ-менеджера швейной фабрики «Русь» арестовали по делу «Военторга»

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Громова Дмитрия Владимировича до 30 декабря 2024 года, — говорится в сообщении. — Громов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)».
Как установлено следствием, при исполнении государственных контрактов представители швейной фабрики «Русь» и иные лица путем обмана относительно реальной стоимости поставляемых товаров реализовали их по завышенной стоимости Министерству обороны Российской Федерации, причинив ущерб в особо крупном размере.
23 сентября Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство правоохранительных органов и продлил срок содержания под стражей главе «Военторга» Владимиру Павлову и второму фигуранту дела Тимуру Исакову, который был гендиректором «Военторг-ритейла», а также другим фигурантам. Ранее сообщалось, что дело Павлова объединено с делом о мошенничестве гендиректора «Сандоры» Дмитрия Комлева и другого фигуранта Сергея Тетруашвили.