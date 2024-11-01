В Иркутской области двое мужчин с битами напали на депутата

ИРКУТСК, 1 ноя — РИА Новости. Полиция в Ангарске Иркутской области начала проверку после нападения на депутата местной думы Александра Куранова, который получил ушибы и ссадины.
По данным пресс-службы регионального ГУМВД РФ, в дежурную часть полиции в Ангарске вечером 31 октября поступило сообщение от 58-летнего местного жителя об инциденте, который произошел с ним во дворе одного из микрорайонов. «Двое мужчин напали на него, причинив травмы, среди которых ушибы и ссадины. С его слов, инцидент произошел после 19 часов во дворе дома в 18-м микрорайоне Ангарска… Проводится всестороннее разбирательство, указанные сведения проверяются, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении ведомства.
Заместитель председателя думы Ангарска Александр Куранов подтвердил РИА Новости, что стал жертвой нападения неизвестных.
«Нападавших было двое с битами. Что за люди, я не знаю, был вечер, на них были капюшоны. Когда они начали наносить удары, из арки вышли мужчина с женщиной и их спугнули. Я написал заявление в полицию. Считаю, что причиной нападения является моя политическая деятельность. Все версии о причинах нападения на меня я высказал сотрудникам правоохранительных органов. Не исключаю, что это может быть месть за прошлые дела», — сказал Куранов.
Он отметил, что за свою почти 15-летнюю депутатскую деятельность много времени уделял борьбе с коррупционными проявлениями во власти.