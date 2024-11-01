В Иркутской области двое мужчин с битами напали на депутата

«Нападавших было двое с битами. Что за люди, я не знаю, был вечер, на них были капюшоны. Когда они начали наносить удары, из арки вышли мужчина с женщиной и их спугнули. Я написал заявление в полицию. Считаю, что причиной нападения является моя политическая деятельность. Все версии о причинах нападения на меня я высказал сотрудникам правоохранительных органов. Не исключаю, что это может быть месть за прошлые дела», — сказал Куранов.