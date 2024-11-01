Ночью в Таганроге иномарка врезалась в столб

В Таганроге иномарка Nissan Qashqai врезалась в столб. Капот машины после этого оказался сильно поврежден, но пострадавших, предварительно, не было. Об этом сообщают в соцсетях.
По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Котлостроительной. Многие заметили разбитое авто утром 1 ноября. При этом некоторые таганрожцы утверждают, что авария случилась еще ночью.
По данным регионального управления Госавтоинспекции, за медицинской помощью после ДТП никто не обращался, а сама машина «получила механические повреждения».
Напомним, ранее на трассе между Таганрогом и Ростовом-на-Дону «разворотило» кабину большегруза.