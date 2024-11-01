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Ночью в Таганроге иномарка врезалась в столб

Иномарка Nissan Qashqai врезалась в столб на Котлостроительной в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге иномарка Nissan Qashqai врезалась в столб. Капот машины после этого оказался сильно поврежден, но пострадавших, предварительно, не было. Об этом сообщают в соцсетях.

По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Котлостроительной. Многие заметили разбитое авто утром 1 ноября. При этом некоторые таганрожцы утверждают, что авария случилась еще ночью.

По данным регионального управления Госавтоинспекции, за медицинской помощью после ДТП никто не обращался, а сама машина «получила механические повреждения».

Напомним, ранее на трассе между Таганрогом и Ростовом-на-Дону «разворотило» кабину большегруза.