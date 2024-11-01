«Напали с бейсбольными битами»: неизвестные избили депутата из Ангарска Александра Куранова

— Было около семи часов вечера, я возвращался домой. Неожиданно сзади прилетает удар, затем еще один и еще. Я упал на живот, закрыл голову рукой. В какой-то момент увидел нападавших. Двое крепких мужчин, думаю, что чуть старше 25 лет. Оба были в капюшонах, у каждого в руке по бейсбольной бите, — рассказывает Александр Куранов корреспонденту КП-Иркутск.