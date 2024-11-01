«Напали с бейсбольными битами»: неизвестные избили депутата из Ангарска Александра Куранова

Вечером 31 октября в Иркутской области двое неизвестных напали на заместителя председателя Думы Ангарского городского округа Александра Куранова.
— Было около семи часов вечера, я возвращался домой. Неожиданно сзади прилетает удар, затем еще один и еще. Я упал на живот, закрыл голову рукой. В какой-то момент увидел нападавших. Двое крепких мужчин, думаю, что чуть старше 25 лет. Оба были в капюшонах, у каждого в руке по бейсбольной бите, — рассказывает Александр Куранов корреспонденту КП-Иркутск.
По его словам, нанесли около шести-восьми ударов. К счастью, спустя пару минут из-за поворота вышли мужчина и женщина. Александр закричал, а нападавшие, испугавшись разоблачения, скрылись. Мужчина, оклемавшись, позвонил в полицию.
— Чувствую себя сейчас нормально, ушел на больничный. Немного опухла рука, хромаю, на голове гематома. От госпитализации отказался, дома лечусь, жена поддерживает, — делится Александр.
Примечательно, что нападавшие ничего не сказали, не угрожали, не пытались забрать личные вещи. Поэтому мужчина думает, что случилось все из-за его депутатской деятельности.
— Я уже долгое время занимаю принципиальную позицию в решении некоторых вопросов, по всей видимости, кому-то это не понравилось.
Сейчас правоохранители выясняют, что именно произошло. Опрашивают свидетелей, прочесывают местность и ищут подозреваемых.
ОФИЦИАЛЬНО.
КП-Иркутск удалось получить комментарий ГУ МВД по Иркутской области:
— 31 октября в Ангарске в дежурную часть полиции поступило сообщение от 58-летнего местного жителя о том, что двое мужчин напали на него, причинив травмы, среди которых ушибы и ссадины. С его слов, инцидент произошел после 19 часов во дворе дома в 18 микрорайоне Ангарска. По данному факту полицейскими проводится всестороннее разбирательство, указанные сведения проверяются, устанавливаются все обстоятельства случившегося.