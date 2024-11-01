Косметолог превратила лицо уфимки в «решето», вколов под кожу витамины

— Человек продолжает полноценную жизнь, а я не могу. Я трачу много денег на лечение, из-за чего вынуждена во всем ограничивать своего ребенка, которого воспитываю одна. Хотя врачи мне сразу сказали: до конца эти рубцы не пройдут, нет такого средства. Чтобы хотя немного их убрать, лечение нужно проходить около 3−5 лет, и стоить это будет примерно 1,2 млн рублей, — со слезами говорит уфимка. — Люди на меня постоянно обращают внимание. Когда рубцы были темные, спрашивали: а чем вы болеете? Это не заразно? Я работаю продавцом, и теперь даже летом вынуждена ходить в водолазке, чтобы хоть как-то прикрыть эти шрамы. Без косметики из дома выйти не могу, про личную жизнь вообще молчу. На фоне стресса пропало либидо. Я не могу вступать в отношения в таком состоянии!