Косметолог превратила лицо уфимки в «решето», вколов под кожу витамины

Жизнь 46-летней уфимки Светланы Гутовой навсегда изменилась после обращения к косметологу. Два года назад она решилась на процедуру по омоложению, которую провели с ошибкой. Женщине вкололи под кожу витамины, но вместо обещанной гладкости кожа отреагировала некрозом, то есть отмиранием тканей.
Теперь вместо завистливых взглядов подруг Светлана сталкивается с брезгливостью и даже отвращением от окружающих людей. Некоторые и вовсе интересуются: чем болеет женщина, и не заразно ли это. Глубокие рубцы словно изрешетили лицо, шею и зону декольте уфимки, а врачи разводят руками, ведь исправить ошибку горе-косметолога, увы, нельзя.
«ПОВОДИ ТЕПЛЫМ ЯИЧКОМ, И ВСЕ ПРОЙДЕТ».
В октябре 2022 года Светлана записалась на популярную процедуру омоложения к косметологу. Ей вкололи специальный препарат, но на следующий день лицо сильно отекло.
— Я уже и раньше ходила к этому косметологу на процедуры, и все было хорошо. Но в этот раз укол мне делала не сама Лиана, а ее помощница, у которой нет медицинского образования. В итоге на следующий день у меня поднялась температура, сильно опухло лицо, прямо страшнейший отек был, — вспоминает Светлана.
Конечно, женщина сразу же обратилась за советом к косметологу, но та заверила, что ничего страшного не происходит. Мол, «поводи теплым яичком по коже» (дословный совет от специалиста — Ред.), и все пройдет.
Из-за некроза тканей лицо, шея и зона декольте у Светланы покрылись глубокими рубцами. Фото: личный архив героини публикации.
— В итоге я все же поехала в частную клинику, где мне этот отек сняли. Потом Лиана на меня ругалась, мол, зря это сделала, эффекта никакого от омоложения не будет. А в клинике мне заявили, что я вообще от этого отека могла умереть! Уже потом в переписке Лиана уверяла, что скоро все пройдет, и уже к Новому году я буду красавицей. Потом срок сдвинулся до весны, потом до сентября… — вспоминает Светлана.
Вот только лучше не становилось — и уже через несколько недель у молодой женщины начался некроз тканей, а лицо и шея покрылись черными пятнами.
ВРЕМЯ УПУЩЕНО.
Поверив, что с ее здоровьем не происходит ничего страшного, Светлана не стала обращаться за помощью к врачам. Лишь весной, когда шея, лицо и грудь полностью покрылись глубокими рубцами, уфимка все же отправилась в больницу, где ее ошарашили новостью: вы обратились слишком поздно, исправить ничего нельзя.
— Со временем в местах инъекций развился некроз, и появились дыры. Не как от угрей, намного больше. Сама Лиана со мной разговаривала сначала вежливо, а потом начала угрожать. Вся переписка у меня сохранилась, я ее заверила у нотариуса. Я подала в гражданский суд, но она туда не явилась. Судья ей даже звонила, но она не ответила на звонок, — рассказывает Светлана.
В итоге суд вынес заочное решение и постановил: выплатить потерпевшей 2 млн рублей в качестве моральной компенсации и еще 1 млн рублей штрафа. Решение в законную силу пока не вступило.
Последствия того визита к косметологу останутся у молодой женщины навсегда. Фото: личный архив героини публикации.
Параллельно Светлана написала заявление в полицию. Но уголовное дело так до сих пор и не возбуждено. Необходимо провести специальную медицинскую экспертизу, которая определит степень ущерба для здоровья пациентки. Женщине предложили сделать ее за свой счет, а стоить это будет 45 тысяч рублей.
«А ЧЕМ ВЫ БОЛЕЕТЕ? ЭТО НЕ ЗАРАЗНО?».
Пока Светлана пытается свыкнуться со своей новой внешностью, горе-косметолог продолжает работать, будто ничего не произошло. Принимает клиентов и даже проводит обучающие семинары для будущих косметологов.
— Человек продолжает полноценную жизнь, а я не могу. Я трачу много денег на лечение, из-за чего вынуждена во всем ограничивать своего ребенка, которого воспитываю одна. Хотя врачи мне сразу сказали: до конца эти рубцы не пройдут, нет такого средства. Чтобы хотя немного их убрать, лечение нужно проходить около 3−5 лет, и стоить это будет примерно 1,2 млн рублей, — со слезами говорит уфимка. — Люди на меня постоянно обращают внимание. Когда рубцы были темные, спрашивали: а чем вы болеете? Это не заразно? Я работаю продавцом, и теперь даже летом вынуждена ходить в водолазке, чтобы хоть как-то прикрыть эти шрамы. Без косметики из дома выйти не могу, про личную жизнь вообще молчу. На фоне стресса пропало либидо. Я не могу вступать в отношения в таком состоянии!
Так Светлана выглядела до рокового укола. Фото: личный архив героини публикации.
Но больше всего Светлану возмущает отношение к ситуации косметолога, из-за которого она лишилась своей красоты.
— Она считает, что ни в чем не виновата. Однажды даже заявила, что все произошло из-за моей кармы. Что я Вселенной не доверяю, а надо доверять, и тогда все пройдет. А я до последнего надеялась, что Лиана пойдет мне навстречу и все исправит… — вздыхает уфимка.
Сейчас Светлана искренне желает одного: добиться справедливости. Чтобы в отношении косметолога все же возбудили уголовное дело, и ни одна женщина больше бы не пострадала из-за халатности и равнодушия.
Теперь уфимка не выходит из дома без косметики и вынуждена скрывать шею. Фото: личный архив героини публикации.
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ.
Как ранее рассказывала в беседе с «КП-Уфа» дерматокосметолог, пластический хирург Ляйсан Юсупова, обращение к неквалифицированным косметологам может не только грозить потерей красоты, но и даже привести к трагедии. На что же важно обратить внимание при обращении к косметологу?
По словам Ляйсан Юсуповой, согласно действующим приказам Минздрава врачом-косметологом можно стать после окончания медицинского вуза на факультете «лечебное дело» или «педиатрия». Далее специалист должен пройти 2 года ординатуру дерматовенерологии, а затем переподготовку в течение 6 месяцев на косметолога. Только в этом случае специалист имеет право выполнять инъекционные процедуры.
— Специалист без медицинского образования — это не косметолог, а косметик-эстетист. Он может проводить только чистки, маски, уходы с помощью бытовых, а не медицинских аппаратов, — рассказывает врач.
Не стоит обращаться к косметологам, которые работают на дому, а свою рекламу размещают в интернете. В противном случае есть риск заразиться ВИЧ, гепатитом В и С. При использовании нестерильного оборудования или контрафактных препаратов могут развиться серьезные осложнения — аллергия, присоединение инфекции, развитие фиброза, грубых рубцов, которые не поддаются коррекции.
Молодая женщина до той роковой процедуры выглядела совершенно иначе, чем сейчас. Фото: личный архив героини публикации.
— Не бойтесь попросить лицензию или документы у врача, причем лучше это сделать заранее, а не на приеме. Врач, который 9 лет шел к получению документов, или клиника с официальным статусом, не будут скрывать ничего от пациентов, — рассказывает доктор Юсупова. — Если вам не важны ни дипломы, ни образование, и вы готовы взять на себя всю ответственность, то все препараты вы должны видеть до введения. Обратите внимание, чтобы были соблюдены сроки годности, чтобы упаковка от препарата вскрывалась в вашем присутствии. Все вкладыши от препаратов тоже лучше либо сфотографировать, либо взять с собой. Если вам в этом отказывают, лучше отказаться от процедуры и уйти.
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