Роскачество обнаружило пылевых клещей в подушках нескольких брендов

Пыль и затхлый запах обнаружили у 12 марок, в них же и нашли пылевых клещей. Слишком грязные пух и перья были у девяти из 15 ТМ, а отличие размеров от заявленных установили у пяти ТМ. У трех торговых марок обнаружили недостоверную маркировку по составу ткани чехла и низкую гигроскопичность.