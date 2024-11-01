Роскачество обнаружило пылевых клещей в подушках нескольких брендов

Всего был проведен анализ 15 торговых марок подушек с наполнителем из гусиного и утиного пуха и пера.
«Пылевые (перьевые) клещи обнаружены в особо пыльных подушках 12 ТМ. Из них в подушках 5 ТМ наличие вредителей не соответствует требованиям заявленного» 30332−2015«(Dargez, “Легкие сны”, Belpol, Ormatek, “Долина снов”)», — говорится в исследовании.
Товары еще семи ТМ не дотянулись до стандарта Российской системы качества.
Кроме этого, в 14 из 15 торговых марок установили недостоверный состав наполнителя, в восьми из 15 уровень токсичности превышал норму. Также во время исследования в шести ТМ было установлено превышение ацетальдегида (является альдегидом этанола и уксусной кислоты).
Пыль и затхлый запах обнаружили у 12 марок, в них же и нашли пылевых клещей. Слишком грязные пух и перья были у девяти из 15 ТМ, а отличие размеров от заявленных установили у пяти ТМ. У трех торговых марок обнаружили недостоверную маркировку по составу ткани чехла и низкую гигроскопичность.
По итогам исследования претендентов на российский Знак качества в этой категории не оказалось. По данным Роскачества, 14 из 15 товаров не соответствуют обязательным требованиям законодательства.
В конце августа Роскачество обнаружило на маркетплейсах более 400 биологически активных добавок (БАД) с запрещенными веществами.
В ходе мониторинга специалисты выявили ашваганду, якорцы стелящиеся, эфедру, каву-каву и листья коки. Все это запрещено использовать в составе БАДа.