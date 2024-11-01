Жительница Ангарска отправится в колонию за убийство мужчины

Однако они поссорились, началась драка, в какой-то момент женщина схватила кухонный нож и как минимум пять раз ударила 48-летнего мужчину в спину и шею. От полученных ран он скончался на месте. Женщина, попытавшись скрыть преступление, перетащила тело в ванную, отмыла полы и легла спать. Только вот ее супруг узнал о произошедшем и вызвал полицию. Суд признал женщину виновной и отправил в колонию общего режим на семь лет.