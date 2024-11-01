Жительница Ангарска отправится в колонию за убийство мужчины

В Ангарске вынесли приговор 36-летнй женщине, которая признана виновной в совершении убийства. Об этом сообщает ИА Байкал 24 со ссылкой на прокуратуру и СКР Иркутской области.
— В апреле 2024 жительница Ангарска у себя дома в течение двух дней выпивала с мужем и его знакомым. В какой-то момент к ним присоединился еще один мужчина, которого не знала обвиняемая. Опьянев, супруг осужденной и его приятель ушли спать. Женщина продолжила выпивать с новым знакомым, — рассказывают в агентстве.
Однако они поссорились, началась драка, в какой-то момент женщина схватила кухонный нож и как минимум пять раз ударила 48-летнего мужчину в спину и шею. От полученных ран он скончался на месте. Женщина, попытавшись скрыть преступление, перетащила тело в ванную, отмыла полы и легла спать. Только вот ее супруг узнал о произошедшем и вызвал полицию. Суд признал женщину виновной и отправил в колонию общего режим на семь лет.
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