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Белорус пытался ввезти из Польши 500 старинных монет

МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Сотрудники таможни изъяли у гражданина Беларуси около 500 старинных монет, которые он пытался нелегально ввезти в республику из Польши, сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Источник: ГТК Беларуси

По данным ГТК, 49-летний мужчина следовал из соседней страны на рейсовом автобусе через пункт пропуска «Брест».

«Культурные ценности сокрыл в подлокотнике, сейфе, инструментальном ящике, за заводской обшивкой потолочного пространства, боковых стенок и дверей транспортного средства».

сказали в комитете.

Места тайников брестские таможенники нашли благодаря использованию инспекционно-досмотрового комплекса.

Были обнаружены монеты из различных сплавов (серебряных, алюминиевых, медных, никелевых), разных номиналов, годов выпуска и стран (Российской империи, Швеции, Италии, Нидерландов, Венгрии, Австрии и других).

Согласно заключению эксперта, все они относятся к культурным ценностям, так как были отчеканены более 100 лет назад. Общая их оценочная стоимость составила свыше 20 тысяч рублей.

Таможней по факту начат административный процесс, мужчине грозит штраф в размере до 30 базовых величин (1200 рублей), а также конфискация монет и транспортного средства.

таможня