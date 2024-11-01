Белорус пытался ввезти из Польши 500 старинных монет

По данным ГТК, 49-летний мужчина следовал из соседней страны на рейсовом автобусе через пункт пропуска «Брест».
«Культурные ценности сокрыл в подлокотнике, сейфе, инструментальном ящике, за заводской обшивкой потолочного пространства, боковых стенок и дверей транспортного средства».
Места тайников брестские таможенники нашли благодаря использованию инспекционно-досмотрового комплекса.
Были обнаружены монеты из различных сплавов (серебряных, алюминиевых, медных, никелевых), разных номиналов, годов выпуска и стран (Российской империи, Швеции, Италии, Нидерландов, Венгрии, Австрии и других).
Согласно заключению эксперта, все они относятся к культурным ценностям, так как были отчеканены более 100 лет назад. Общая их оценочная стоимость составила свыше 20 тысяч рублей.
Таможней по факту начат административный процесс, мужчине грозит штраф в размере до 30 базовых величин (1200 рублей), а также конфискация монет и транспортного средства.