В Омске на стройке нового дома разбился каменщик

В Омске на строительстве 15-этажного дома разбился каменщик. Трагедия произошла сегодня, 1 ноября, около 14:00 на стройке по улице А. Н. Кабанова.
Как сообщили в Следственном управлении СКР по Омской области, рабочий упал с высоты 15-го этажа. От полученных травм мужчина скончался на месте.
По факту происшествия следователи завели уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».
«Проводится осмотр строительной площадки, допросы очевидцев, работников, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также виновного лица», — сообщили в СУ СКР.