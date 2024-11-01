Тело мужчины достали из реки Ламны в Борском районе

1 ноября в реке Ламне в Борском районе нашли тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Тело из воды извлекли очевидцы — труп обнаружили возле деревни Плотинки. Личность погибшего сейчас устанавливается. В обстоятельствах произошедшей трагедии на воде разберутся правоохранительные органы.
Напомним, что недавно в Большемурашкинском округе из воды извлекли тело 68-летнего мужчины. Пенсионер утонул в пруду Бычарнике.
Также мы рассказывали, что в начале сентября в Кстовском районе утонул рыбак, который пытался достать из воды свою удочку во время отдыха на лодке.