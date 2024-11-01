Семейное дело с душой: семья конезаводчиков из Башкирии рассказала о создании ранчо для туристов

— Для меня семья — это неимоверная любовь, сила и опора. А еще это задачка со звездочкой Именно в семье я прохожу самый большой свой тренинг и учусь новому опыту взаимодействия, выстраивания отношений: жена, невестка, сестра, дочь, мать. В семье у нас столько ипостасей и такой простор для совершенствования себя! — делится Алина. — К примеру, материнство не бывает одинаковым, и с каждым ребенком всегда все по-разному. Например, мамой третьего ребенка я стала впервые — и это вовсе не то же самое, что быть мамой первого сына или мамой второй дочки. Младший сын Хасанчик у нас вообще не похож на старших по темпераменту, с ним я снова учусь быть другой. Все очень индивидуально и очень интересно. Семья — это увлекательный и полезный опыт.