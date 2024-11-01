Семейное дело с душой: семья конезаводчиков из Башкирии рассказала о создании ранчо для туристов

Семья Сагитзяна и Алины Идиятуллиных является настоящей гордостью Иглинского района. Сагитзян Идиятуллин — сын знаменитого конезаводчика Хасана Идиятуллина, продолжает дело своего отца, занимаясь разведением чистопородных башкирских лошадей и фермерским хозяйством. Ну, а его дети активно перенимают семейные ценности и традиции. О жизни удивительного семейства расскажут «Новости региона».
СЕМЕЙНОЕ РАНЧО.
Супруги Идиятуллины воспитывают троих детей: шестилетнего Саида, четырехлетнюю Амину и годовалого Хасана, которого назвали в честь знаменитого дедушки. В 2014 году семье пришла в голову идея о создании туристической локации под названием «Ранчо на Урале». Сейчас это полноценный семейный бизнес, где каждый приносит свой вклад.
— В основном, я сейчас занимаюсь воспитанием детей, но и свою профессиональную деятельность не забываю и занимаюсь туризмом в разных его проявлениях, — рассказывает Алина Идиятуллина. — Кроме туристического агентства, я развиваю внутренний туризм на базе фермерского хозяйства супруга и его семьи. Мы организовываем школьные экскурсии, отдых туристов в нашем глэмпинге, а также различные тренинги и обучающие мероприятия.
По словам Алины, у «Ранчо на Урале» есть свой канал в интернете, где они рассказывают о деревенской жизни без прикрас. Также супруги разводят лошадей — сейчас их насчитывается около 1500 голов.
Сын знаменитого конезаводчика с детства любит лошадей. Фото: предоставлено «КП-Уфа» героями публикации.
— Лошадей Хасан Сагитзянович, отец моего мужа, начал разводить более 30 лет назад. А любовь к этим прекрасным животным моему свекру передалась еще от его деда, — рассказывает Алина. — После развала СССР перед ним встал выбор, каким направлением фермерства заняться. Конечно, он долго не раздумывал и выбрал конезаводство, любовь к лошадям в семье передается на генетическом уровне. Сейчас Идиятуллины — это уже целая династия конезаводчиков.
«У НАС КЛАССНАЯ И ДРУЖНАЯ КОМАНДА».
Алина с большой теплотой и любовью рассказывает о семейном деле. Несмотря на все трудности, чета Идиятуллиных отмечает, что семейное дело — настоящее призвание.
— Детей с рождения водим в конюшню. Когда им было по 2−3 месяца, они побаивались лошадей. А уже ближе к году у всех этот страх проходил. Дети смотрят на нас и сами начинают обнимать лошадей, гладить их. Это очень милое зрелище! — улыбается мама.
Маленькая Амина практически с самого рождения общается с этими прекрасными животными. Фото: предоставлено «КП-Уфа» героями публикации.
В 2022 году усилия семьи были отмечены на международном уровне: они стали победителями в номинации «Лучшая рекреационная зона для проведения туристического события» на престижном конкурсе Russia Event Awards.
— Трудностей на самом деле немало. Это и природные условия, и бюрократические моменты, и желание лошадей жить только в диких условиях, ну и, конечно, недостаток кадров, — смеется Алина. — Мы, конечно, справляемся, ведь у нас очень классная и дружная команда, хоть и не такая большая, как кажется. Большинство сотрудников работают с нами уже много лет, и это очень здорово. Нам очень помогают сестры и братья, родственники, и мы это очень ценим и принимаем с благодарностью!
«В ДАЛЕКОМ ДЕТСТВЕ ПРОПИСАЛА В БЛОКНОТЕ СВОЮ МЕЧТУ!».
Каждый год на ранчо приезжают туристы из разных уголков России и даже из-за границы. Гостей ожидают уютные туристические дома, расположенные на берегу пруда, возможность расслабиться в бане или специальном чане. Любители природы могут попробовать свои силы в рыбалке или отправиться на увлекательные экскурсии по живописным окрестностям. Сагитзян и Алина уверены, что их семейное дело не только приносит радость им самим, но и вдохновляет других следовать своим мечтам.
Главное хобби Алины — путешествия и психология. Мама троих малышей очень люблю спорт, горы и походы.
— Люблю общаться с людьми разных народностей и национальностей, знакомиться с их культурой и рассказывать о своей, — делится Алина Идиятуллина.
В семье много времени уделяется воспитанию детей. Фото: предоставлено «КП-Уфа» героями публикации.
Супруг Алины Сагитзян увлекается охотой и всем, что связано с оружием, природой и строительством. Ну и, конечно, главная страсть супругов — это лошади.
— Я с детства приезжала к бабушке в деревню и там тянулась к лошадям, каталась, ухаживала за ними. Эти животные всегда вызывали во мне какие-то особые чувства, — улыбается Алина. — Я люблю их запах, топот, энергетику. В юности я прописала в блокноте свою мечту: жить на берегу водоема и иметь свою конюшню. Конечно, тогда я и не представляла, каким образом все это реализуется. Но очень счастлива, что вышло именно все так, как и мечтала.
«СЕМЬЯ — ЭТО СМЫСЛ ЖИЗНИ».
Супруги бережно хранят и чтят традиции. Например, праздник Сабантуй — это уже 20 лет как семейная традиция собраться вместе с родными, дружно организовать праздник для жителей села и района, а после мероприятия — отдохнуть и пообщаться в теплом семейном кругу.
— Еще мы устраиваем большие семейные сборы и заготавливаем вместе казылык, или ощипываем домашнюю птицу. Эти мероприятия тоже всегда проходят очень душевно и весело, — рассказывает Алина.
Как признается женщина, своей семье она посвящает практически все время, ведь это — главный смысл жизни.
Здесь семья в ожидании пополнения. Фото: предоставлено «КП-Уфа» героями публикации.
— Для меня семья — это неимоверная любовь, сила и опора. А еще это задачка со звездочкой Именно в семье я прохожу самый большой свой тренинг и учусь новому опыту взаимодействия, выстраивания отношений: жена, невестка, сестра, дочь, мать. В семье у нас столько ипостасей и такой простор для совершенствования себя! — делится Алина. — К примеру, материнство не бывает одинаковым, и с каждым ребенком всегда все по-разному. Например, мамой третьего ребенка я стала впервые — и это вовсе не то же самое, что быть мамой первого сына или мамой второй дочки. Младший сын Хасанчик у нас вообще не похож на старших по темпераменту, с ним я снова учусь быть другой. Все очень индивидуально и очень интересно. Семья — это увлекательный и полезный опыт.
«ЕСЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ, КУДА ИДЕТЕ, ТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИДЕТЕ В ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».
Алина с удовольствием поделилась искренними пожеланиями с читателями «Новостей региона».
— Тем, кто хочет большую семью и семейное дело, я хочу пожелать огромного энтузиазма и веры в свою мечту, продолжения пути несмотря ни на что, — говорит Алина. — Занимайтесь тем, что любите, и тогда, даже если столкнетесь с трудностями, то достойно преодолеете. Если вы знаете куда идете, то обязательно придете в свой пункт назначения. Не бойтесь, двигайтесь, и все получится!
Алина с детства мечтала о семье, конюшне и доме на берегу водоема. Фото: предоставлено «КП-Уфа» героями публикации.
Цели на будущее семья для себя также определила. Алина поделилась самыми главными: развить локацию и сделать ее центром притяжения для десятков тысяч людей со всего мира. Сагитзяну и Алине есть что показать, есть чем вдохновить, и они изо всех сил стараются делать это уже сейчас.
— Очень хотелось бы получить поддержку в развитии туризма. Это одна из главных моих целей уже несколько лет, и я очень верю, что у нас все получится, — рассказывает молодая мама.
«Ранчо на Урале» становится не просто местом для отдыха, а символом того, как традиции могут гармонично сочетаться с современными тенденциями в туризме. Семья Идиятуллиных продолжает развивать свой проект, привнося в этот мир частичку волшебства.