В Екатеринбурге экс-завкафедрой УГГУ подозревается в дискредитации ВС РФ

По словам источника «Ъ-Урал» в силовых структурах, речь идет об экс-завкафедрой управления персоналом Уральского государственного горного университета (УГГУ), старшем преподавателе Сергее Абрамове. Согласно статье, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Как считает следствие, в марте 2024 года подозреваемый в присутствии студентов допустил высказывания, содержащие заведомо ложную информацию о ВС РФ.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства, собирают и закрепляют доказательства. Назначена психолого-лингвистическая судебная экспертиза, проводятся допросы, анализируется характеризующая информация в отношении преподавателя.