В Екатеринбурге экс-завкафедрой УГГУ подозревается в дискредитации ВС РФ

В Екатеринбурге задержали преподавателя одного из вузов по подозрению в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ с использованием служебного положения (п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщили в пресс-службе свердловского СКР.