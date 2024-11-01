Выставка из собрания Третьяковской галереи открылась в Уфе в музее Нестерова

В Уфу привезли десятки полотен из собрания Государственной Третьяковской галереи. Выставка «От академизма к импрессионизму. Пейзаж и портрет второй половины XIX — начала XX века» открылась в столичном музее Нестерова. Всего экспозиция состоит из 49 картин, которые выставлены в четырех зданиях.