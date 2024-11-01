Выставка из собрания Третьяковской галереи открылась в Уфе в музее Нестерова

В Уфу привезли десятки полотен из собрания Государственной Третьяковской галереи. Выставка «От академизма к импрессионизму. Пейзаж и портрет второй половины XIX — начала XX века» открылась в столичном музее Нестерова. Всего экспозиция состоит из 49 картин, которые выставлены в четырех зданиях.
Жители Башкирии смогут увидеть знаменитые пейзажи Саврасова, Левитана, Шишкина, насладиться портретами авторства Бурлюка, Репина, Нестерова.
Подготовка к выставке шла последние два года. Увидеть ее можно до 15 декабря.
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