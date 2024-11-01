Пьяный водитель стал причиной смерти троих человек: автомобиль вылетел в канал

Авария произошла в Берунийском районе, жертвами происшествия стали пассажиры автомобиля в возрасте 21 и 22 лет. Lacetti, которым управлял нетрезвый водитель, на неровной грунтовой дороге потерял управление и оказался в водоеме.
Один из погибших сидел на переднем сиденье, еще один пассажир был на заднем. Оставшиеся в живых участники аварии, включая водителя, получили травмы головы и грудной клетки.
Сообщается, что авария произошла на пятиметровой грунтовой дороге, где отсутствовали предупреждающие знаки и освещение, что, вероятно, также сыграло свою роль в происшествии.
В настоящее время по факту ДТП проводится расследование.