Пьяный водитель стал причиной смерти троих человек: автомобиль вылетел в канал

В Каракалпакстане произошло трагическое ДТП, в результате которого из-за действий пьяного водителя погибли трое молодых людей. Водитель не справился с управлением, и автомобиль вылетел с дороги, упав в канал. На месте скончались двое пассажиров, а третий умер позже в районной больнице. По предварительным данным, авария была вызвана сочетанием алкогольного опьянения водителя и неровностей на дороге.