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Пьяный водитель стал причиной смерти троих человек: автомобиль вылетел в канал

В Каракалпакстане произошло трагическое ДТП, в результате которого из-за действий пьяного водителя погибли трое молодых людей. Водитель не справился с управлением, и автомобиль вылетел с дороги, упав в канал. На месте скончались двое пассажиров, а третий умер позже в районной больнице. По предварительным данным, авария была вызвана сочетанием алкогольного опьянения водителя и неровностей на дороге.

Источник: Vaib.Uz

Авария произошла в Берунийском районе, жертвами происшествия стали пассажиры автомобиля в возрасте 21 и 22 лет. Lacetti, которым управлял нетрезвый водитель, на неровной грунтовой дороге потерял управление и оказался в водоеме.

Один из погибших сидел на переднем сиденье, еще один пассажир был на заднем. Оставшиеся в живых участники аварии, включая водителя, получили травмы головы и грудной клетки.

Сообщается, что авария произошла на пятиметровой грунтовой дороге, где отсутствовали предупреждающие знаки и освещение, что, вероятно, также сыграло свою роль в происшествии.

В настоящее время по факту ДТП проводится расследование.