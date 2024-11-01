Трамвай загорелся в Самаре вечером 1 ноября

В пятницу, 1 ноября 2024 года, в Самаре произошел пожар в общественном транспорте — в Кировском районе вспыхнул трамвай 25-го маршрута. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.
«На остановке пр. Карла Маркса загорелся трамвай № 25. Все живы. Тушить пробовали тремя огнетушителями — все бесполезно», — написали очевидцы.
Судя по опубликованному видео, один из вагонов охватил сильный огонь. Внутри все сильно полыхает. По всей видимости, справиться с пожаром пытались сотрудники ТТУ самостоятельно. ЧП прокомментировали в ГУ МЧС по Самарской области.
«По трамваю не было сообщений», — рассказали в пресс-службе.
На данный момент подробности и причины произошедшего неизвестны.