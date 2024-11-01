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Трамвай загорелся в Самаре вечером 1 ноября

В Самаре огонь охватил трамвай № 25 у остановки пр. Карла Маркса.

Источник: ЧП САМАРА — Telegram

В пятницу, 1 ноября 2024 года, в Самаре произошел пожар в общественном транспорте — в Кировском районе вспыхнул трамвай 25-го маршрута. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

«На остановке пр. Карла Маркса загорелся трамвай № 25. Все живы. Тушить пробовали тремя огнетушителями — все бесполезно», — написали очевидцы.

Судя по опубликованному видео, один из вагонов охватил сильный огонь. Внутри все сильно полыхает. По всей видимости, справиться с пожаром пытались сотрудники ТТУ самостоятельно. ЧП прокомментировали в ГУ МЧС по Самарской области.

«По трамваю не было сообщений», — рассказали в пресс-службе.

На данный момент подробности и причины произошедшего неизвестны.

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