«Ожидали жесткое сопротивление»: Как оперативники задерживали Марата Абдюшева, избившего полицейского в Краснодаре

Гостем программы «Персона недели» с Дмитрием Михеевым на радио «КП»-Кубань" стал руководитель отдела информации и общественных связей Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, полковник внутренней службы Александр Рунов. Начальник пресс-службы полиции по региону рассказал подробности громкого задержания Марата Абдюшева, которое в 10-балльных пробках обсуждал весь Краснодар, а также назвал самый криминальный район города и прокомментировал ситуацию с бездомными.
«Перекрыть Краснодар — было необходимостью».
Около трех суток полицейские искали Марата Абдюшева, который избил сотрудника ППС и забрал у него табельное оружие. В городе объявили план «Перехват», выставили 14 заградпостов. Из-за проверок на дорогах, магистрали сковали заторы. Но Александр Рунов говорит, что такие меры были вынужденными.
— Во-первых, это вынужденная мера, и способы задержания преступников, в принципе, происходят сразу по нескольким направлениям. Это оперативная работа, та, которая не видна. И, конечно же, работают наши наружные наряды полиции, в том числе и фильтрационные мероприятия. Вы же понимаете, что человек с оружием, который совершил дерзкое преступление, не дай бог, зайдет в чей-то дом, убьет чью-то мать, чьих-то детей. Поэтому временные неудобства были необходимостью, — сказал Рунов.
Не исключали, что при штурме убьют Марата.
Оперативники отрабатывали, прежде всего, личные контакты Абдюшева, которых было не так много. Марата нашли у знакомого, он спокойно сдался, без сопротивления.
— Была разная информация. Мы не исключали вариант, что он передвигается на автомобиле. Оперативным путем были отработаны его контакты, накануне с кем он выпивал. В итоге нашли удалось задержать у его знакомого. Ранее это не озвучивали, но мы ожидали более агрессивного сопротивления. Когда зашли туда наши сотрудники вместе с тяжелыми бойцами Росгвардии, не исключали вариант физического устранения. Потому что человек, который похитил оружие, опасен и обычно ведет себя по-другому, — рассказал Александр Рунов.
Стоит отметить, что полицейский, которого избил беглец, чувствует себя уже гораздо лучше, пока что продолжает восстановление и лечение.
Операцией руководил и лично присутствовал на задержании начальник Управления уголовного розыска Кубани, полковник полиции Александр Бондарев. Он всегда выезжает на самые серьезные задержания, лично руководит на месте и заходит, как говорят, в адрес. Также в задержании участвовали наиболее опытные офицеры. Скоро состоится профессиональный праздник, на котором отличившихся наградят.
ЧТО ЕЩЕ.
Какие кадры нужны полиции.
В полиции регионе дефицит кадров и молодых сотрудников. Наиболее востребованы участковые и сотрудники патрульно-постовой службы.
— Зарплата зависит от должности и звания. Примерно около 50 тысяч рублей получает офицер. Существуют еще определенные доплаты от губернатора сержантскому составу, за что спасибо огромное региональной администрации. И есть ряд льгот, которые не имеют гражданские служащие. Есть свои преимущества, — сообщил руководитель пресс-службы краевого главка.
Самый криминальный район Краснодара.
Краевой центр идет первым после Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга по уровню привлекательности. К нам приезжают тысячи жителей со всей России. Это сказывается и на криминогенной обстановке.
— Конечно, периодически происходят очень громкие происшествия. Но, в целом достаточно стабильная обстановка. Не хочу никого обидеть, но, если сравнивать со средней полосой, где тишь да гладь, у нас всегда жизнь бурлит, кипит. И поэтому это все отражается на поведении людей. В Краснодаре по-прежнему промышляют «форточники», «щипачи». Эти матерые преступники, так называемые контролеры, действуют, особенно в курортный сезон, когда в регион приезжает много туристов. Но я считаю, что мы справляемся, во всяком случае, все делаем для того, чтобы жители и гости Краснодарского края чувствовали себя в безопасности. Самым криминогенным районом краевого центра является Калининский округ. Это самый активно развивающийся и один из самых опасных микрорайонов. Там очень густая застройка, куда переезжает много людей. В Калининском округе происходит наибольшее количество преступлений. Самым безопасным микрорайоном считается центр Краснодара, — сказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Бездомные в городе.
Бездомных можно встретить на окраинах Краснодара. Александр Рунов считает, что городу для них нужны специализированные центры.
— Раньше работал социально-реабилитационный центр «Забота». Нам нужны вытрезвители. Бомжи и алкоголики — это чаще два в одном. Поэтому для этого контингента необходимы какие-то центры, где они будут содержаться дабы не создавать неудобства жителям и гостям краевой столицы. Звонить в полицию нужно. Мы примем какие-то меры, в любом случае. Потому что человек без определенного места жительства априори уже интересен, как элемент, который может нарушать порядок. Но мы же не заберем его к себе домой, правильно, — высказался Александр Рунов.
О «мисс большие губы России».
Модель Кристину Рэй искали в Сочи больше месяце. В октябре ее тело нашли в канализационном коллекторе. Следов насилия эксперты пока не нашли. Но при этом в полиции говорят, что выводы делать рано.
— До этой новости я даже и не знал (и думаю, что большинство наших слушателей не знали), кто такая Кристина Рэй. Да, действительно, тело этой гражданки было обнаружено в Сочи. Сейчас назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, установят подлинную причину ее смерти. Утверждать о том, что она употребляла наркотики, пока преждевременно. Должны быть заключения, когда проведут необходимые мероприятия, — ответил Рунов на вопрос слушательницы радио «КП»-Кубань".
IT -преступления и мошенничества.
Жители Кубани в этом году отдали мошенникам более 7 млрд рублей. Причем на эту удочку попадаются на удивление совершенно разные люди — от обычных специалистов до докторов наук.
— Люди берут кредиты, занимают, переводят деньги. Напоминаю историю с 90-х, когда напёрсточники на вокзалах стояли. Все знали, что они обманут, но шли, как под гипнозом, играть в эту игру. Сегодня то же самое, только ставки гораздо большие, и суммы просто шокируют. Мошенничество распространено и в телеграм-каналах. Доходит до классической схемы «ваш родственник попал в ДТП, в беду» до использования искусственного интеллекта, когда подделываются голоса, когда воруются аккаунты. Нужно быть предельно внимательным, — отметил Александр Рунов.
Руководитель пресс-службы краевого главка рассказал историю, которая произошла в Краснодарском крае. Супруги параллельно попались на уловки мошенников, переводили деньги, пытаясь сыграть на бирже. В итоге они столкнулись уже в отделе полиции и очень удивились. Они успели продать какое-то имущество, отдали колоссальную сумму денег и оказались обманутыми. За всем этим стоят мошенники, в том числе из Украины. Там работают целые колл-центры.
— Это достаточно тяжело раскрываемое преступление, хотя есть такие факты, но жители нашего региона должны понимать, что не бывает какого-то мультидохода, когда ты 10 рублей дал и получил 100. Так не бывает. В таких случаях нужно класть трубку. Всегда. Ни с кем не общаться, — подытожил Александр Рунов.
О розыске вице-мэра Сочи.
Еще один вопрос от слушателя касался заместителя главы Сочи Ирину Романец, которую объявили в розыск. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.
— В открытом эфире, к сожалению, не все могу сказать, но идет расследование дела. События связаны с постолимпийскими мероприятиями. Пока это все, что можно сказать. Поэтому ориентировка актуальна, — отметил Александр Рунов.
Полковник сообщил, что на чиновницу завели уголовное дело за превышение полномочий. Расследование связано с постолимпийскими мероприятиями.
О работе и личном.
Ежедневно в городе и края происходит немало преступлений. Поэтому начальник пресс-службы на связи 24/7, постоянно находится на выездах, приезжает на места происшествий. Несмотря на загруженность, признается, что работа нравится. Вспоминает наставников — опытных офицеров, которые помогли в начале службы. Самая главная из них — Тамара Львовна Савченко, которая руководила пресс-службой ГИБДД.
Александр Рунов поделился, что после окончания факультета журналистики работал в газете «Вольная Кубань», вёл криминальный блог. Затем начали поступать приглашения работать в пресс-службах. Работа в этой сфере нравится, «хоть сейчас на пожар, в любое время суток». Если полковник не отвечает на звонок, значит, находится на планерке.
Александр Рунов рассказал, что пресс-службы снимают свои проекты. Это не сериалы, а криминальные истории, у которых есть свой зритель. При этом гость добавил, что сам не прочь посмотреть фильмы про полицейских.
С началом СВО офицеры краевой полиции уже четыре раза выезжали в составе временного управления на присоединенные территории, несли там службу, выполняли ряд задач по наведению порядка и также участвовали в контртеррористических операциях.
— Также в зоне проведения спецоперации был и я. Вернулся наш отряд тогда во главе с генерал-майором полиции Николай Викторовичем Смоляковым, вернулись без потери, выполнили задачи. Находится на этой территории очень непросто, предстоит очень много работы, опасно, попали даже под обстрел, но благо все остались живы и вышли без потерь. Сотрудники полиции также выполняют функцию на наших новых территориях, — рассказал Александр Рунов.
Александр Рунов поделился, что у него есть и личная и служебная машина. Он, как и все участники автодвижения, стоит в пробках. При этом машина без мигалок. Каждый день встречаются на дороге горе-водители, которые раздражают. Но Александр Рунов «сдерживается из последних сил».
Спортом занимаетесь?
— Да. УФП. Я — КМС по боксу. Иногда собираемся узким кругом, чтобы не терять сноровку, ну и просто выпустить пар.
Вы много путешествуете, особенно по отдалённым уголкам России. Что эти путешествия дают вам в эмоциональном смысле, и какое место впечатлило больше всего? Куда вам обязательно хочется вернуться?
— Не поймите меня неправильно, что в моей жизни не хватает адреналина, его очень много, но меня привлекают горы, скайпарки, всё, что связано с экстримом. Я считаю, что Краснодарский край — это самое удивительное место. Здесь можно бесконечно путешествовать, открывать для себя что-то новое. Город Сочи. Это лучший, я считаю, город на земле, поэтому всем рекомендую путешествовать.
Есть ли в вашей жизни сейчас главная цель, к достижению которой вы стремитесь, или все, о чем вы мечтали, уже сбылось?
— Ну конечно, я уверен, что самое главное впереди.
Если использовать философское изречение «плыть по течению», скажите, вам часто в жизни приходится сопротивляться или все-таки отдаетесь потоку событий?
— Я такой человек, не могу расслабиться, плыть по течению. Вообще не про меня история. Даже когда все спокойно, мне чего-то не хватает.
Вам когда-нибудь угрожали?
— Да, было.
Обычно в конце года принято подводить итоги года. Вы довольны тем, как прошёл этот год у вас? Чем особенно гордитесь, как в профессиональном плане, так и в личном?
— Я считаю, что очень большой поступок — это командировка в зону проведения специальной военной операции. Я подготовил, благодаря нашим коллегам, неплохой фильм, который вы видели. Вы видели работу и полиции, и наших военнослужащих в наших новых территориях. Это одно из достижений. Я поехал с такой целью — показать работу, как пресс-секретарь. Считаю, что я свою задачу выполнил.
А в личном? В чем гордитесь особенно? Какими рекордами?
— Я думаю, что главные рекорды впереди во всем.
Главная цель 2025 года?
— Очень обширный вопрос. Конечно, хочется быть лучше во всем. И в профессиональном плане, и в личном. Я вынужден говорить общие фразы, потому что это лично и где-то в глубине. Поэтому к этому надо стремиться. Я делаю все возможное, чтобы быть лучше.
Книга номер один для вас?
— Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита».
Напомним, совсем скоро стартует конкурс «Мисс Полиция».
— Я бесконечно благодарен вашей редакции, вашему холдингу «Комсомольская Правда» за вашу инициативу и поддержку накануне нашего профессионального праздника, дня сотрудника органов внутренних дел. Да, стартует такой конкурс, где примут участие девушки-полицейские.