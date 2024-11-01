«Ожидали жесткое сопротивление»: Как оперативники задерживали Марата Абдюшева, избившего полицейского в Краснодаре

— Конечно, периодически происходят очень громкие происшествия. Но, в целом достаточно стабильная обстановка. Не хочу никого обидеть, но, если сравнивать со средней полосой, где тишь да гладь, у нас всегда жизнь бурлит, кипит. И поэтому это все отражается на поведении людей. В Краснодаре по-прежнему промышляют «форточники», «щипачи». Эти матерые преступники, так называемые контролеры, действуют, особенно в курортный сезон, когда в регион приезжает много туристов. Но я считаю, что мы справляемся, во всяком случае, все делаем для того, чтобы жители и гости Краснодарского края чувствовали себя в безопасности. Самым криминогенным районом краевого центра является Калининский округ. Это самый активно развивающийся и один из самых опасных микрорайонов. Там очень густая застройка, куда переезжает много людей. В Калининском округе происходит наибольшее количество преступлений. Самым безопасным микрорайоном считается центр Краснодара, — сказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.