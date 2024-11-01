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Гнавший самогон 55-летний житель Башкирии попал в больницу с ожогами

На улице Полевой в Стерлитамаке загорелась кухня в квартире.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке произошел пожар на Полевой улице. По сообщению МЧС по Башкирии, в огне пострадал 55-летний хозяин квартиры.

Пожар вспыхнул, когда мужчина гнал самогон на кухне. Огонь быстро распространился по гарнитуру на потолок и усиливался. Все попытки самостоятельно потушить пожар обернулись для стерлитамакца ожогами и госпитализацией.

— Обстоятельства произошедшего уточняются, — добавили в МЧС.

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