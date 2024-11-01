Правнучку Чкалова заочно арестовали за призывы к терроризму

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Богдановой Д. А. удовлетворено», — сообщили в суде.
Богданова обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета). 31 октября она была внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Ранее отмечалось, что Богданова распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции на Украине, принимала участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных сил Украины.