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Правнучку Чкалова заочно арестовали за призывы к терроризму

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Измайловский суд Москвы удовлетворил ходатайство органов следствия и заочно заключил под стражу правнучку советского летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову (признана в РФ иноагентом), которая обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма, а также внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Источник: AP 2024

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Богдановой Д. А. удовлетворено», — сообщили в суде.

Богданова обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета). 31 октября она была внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ранее отмечалось, что Богданова распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции на Украине, принимала участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных сил Украины.