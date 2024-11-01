Правнучку Чкалова заочно арестовали за призывы к терроризму

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Измайловский суд Москвы удовлетворил ходатайство органов следствия и заочно заключил под стражу правнучку советского летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову (признана в РФ иноагентом), которая обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма, а также внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом ТАСС сообщили в суде.