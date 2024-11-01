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Самосвал с песком ушел под землю в Дзержинске

Провал произошел на улице Пожарского.

Источник: Ni Mash — Telegram

Самосвал, загруженный песком, провалился под землю в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщил местный блогер Алексей Алексеев в социальных сетях.

Автомобиль застрял в провале около дома № 1 по улице Пожарского. В комментариях местные жители написали, что недалеко от места, где ушел под землю грузовик, находится теплотрасса. Дзержинцы с иронией отнеслись к происшествию.

«Его теперь надо замуровать в дыре бетоном, и получится отличный памятник коммунальщикам Дзержинска», — написал Евгений Т. под публикацией.

«Вообще-то он хотел в берлогу на зимнюю спячку залечь», — пошутил Алексей Х.

Напомним, нижегородцы требуют возбудить дело из-за трещин в доме на Циолковского.