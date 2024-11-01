Для кражи картин Энди Уорхола из музея в Нидерландах применили взрывчатку

Владелец галереи Марк Пит Виссер уточнил, что воры пытались украсть все четыре работы из серии Уорхола 1985 года под названием «Царствующие королевы». На них художник изобразил четырех королев: британскую Елизавету II, голландскую Беатрикс, датскую Маргрете II и королеву Свазиленда (Эсватини) Нтомби Твалу.
Ограблению предшествовал взрыв, который попал на камеры, повредил картины, и даже зацепил соседние магазины. Виссер назвал происшествие «дилетантским» и уточнил, что взрыв практически разрушил здание галереи.
«А потом они побежали к машине с произведениями искусства, и оказалось, что они не помещаются в машину. В этот момент работы были вырваны из рам, и вы также знаете, что они повреждены безвозвратно, потому что их невозможно достать целыми (чтобы уместить в машину. — РБК)», — рассказал Виссер.
Хозяин галереи планировал продать этот комплект картин Уорхола на выставке в Амстердаме в конце года. Он отказался назвать их стоимость. Сейчас полиция опрашивает свидетелей и осматривает руины галереи Виссера.
В 2020 году из музея Сингера в городе Ларен в Голландии украли картину Винсента Ван Гога «Сад священника в Нюэнене, весна». Спустя три года картину вернул арт-детектив Артур Бранд при содействии полиции. Ее нашли упакованной в наволочку и сумку IKEA.