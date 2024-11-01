Для кражи картин Энди Уорхола из музея в Нидерландах применили взрывчатку

«А потом они побежали к машине с произведениями искусства, и оказалось, что они не помещаются в машину. В этот момент работы были вырваны из рам, и вы также знаете, что они повреждены безвозвратно, потому что их невозможно достать целыми (чтобы уместить в машину. — РБК)», — рассказал Виссер.