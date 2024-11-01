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Жителя Ростовской области осудили за организацию незаконной миграции

В Ростовской области нарушители оформляли для иностранцев фиктивные трудовые договоры.
Источник: Комсомольская правда

Житель Мартыновского района Ростовской области получил 1 год условно за организацию незаконной миграции (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по донскому региону.

По данным ведомства, мужчина вместе с подельником предоставляли в МВД фиктивные трудовые договоры. В итоге приезжие из другой страны без проблем могли продлить свое пребывание в России на срок до 1 года.

— При этом фактически все иностранцы проживали в других регионах страны и не работали по договорам, — отмечают в УФСБ.

Известно, что мужчину, причастного к организации незаконной миграции, осудили в Семикаракорском районном суде. Уголовное дело в отношении его сообщника было «прекращено в связи с деятельным раскаянием».

Кроме того, к дисциплинарной ответственности с последующим увольнением была привлечена медик, которая помогала ускоренно оформлять заключения при постановке на миграционный учет.