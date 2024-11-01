Бывшего кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга арестовали в Гонконге

Как рассказал нам Иосиф, он пошёл в хабад-центр, отмечал праздник, он выпил «чуть больше положенного», затем вышел из заведения на улицу проветриться, а потом ничего не помнит.
Как утверждает Иосиф, когда он очнулся — увидел, что находится в отделении полиции. Местные стражи порядка предъявили россиянину серьëзную статью и обвинили в домогательствах к женщине. Иосиф заявил, что ничего не помнит, протоколы подписывать не стал, видеозапись момента ему не показали. Мужчину поместили в ИВС, а после допрашивали шесть часов. У него было три суда, на последнем его каким-то чудом выпустили под залог в 10 000 местных долларов (около 125к рублей).
Однако у Иосифа изъяли паспорт, ему запрещено покидать Гонконг и пользоваться интернетом. Из-за того, что у мужчины нет документов, он не может заселиться в отель, ночует на улице. Следующее судебное заседание у Иосифа будет 30 ноября, пока он ищет переводчика и адвоката. Родственники обвиняемого переживают, что без защиты адвокатов и российских консулов Иосифа могут осудить по «притянутому за уши» обвинению.