Бывшего кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга арестовали в Гонконге

Как утверждает Иосиф, когда он очнулся — увидел, что находится в отделении полиции. Местные стражи порядка предъявили россиянину серьëзную статью и обвинили в домогательствах к женщине. Иосиф заявил, что ничего не помнит, протоколы подписывать не стал, видеозапись момента ему не показали. Мужчину поместили в ИВС, а после допрашивали шесть часов. У него было три суда, на последнем его каким-то чудом выпустили под залог в 10 000 местных долларов (около 125к рублей).