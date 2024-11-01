Опасная инфекция ходит среди жителей Башкирии

В Башкирии циркулирует опасная инфекция. О ней предупредила «Лучший участковый педиатр Башкирии 2010 года», практикующий врач Марина Брюнина. По ее словам, ни дня не проходит без постановки диагноза «энтеровирусная инфекция» среди детей.
Заболевание характеризуется язвочками во рту, стоматитом и красными пятнами на коже ладошек, стоп, ног и рук. Юные жители Башкирии инфекцией заражаются, как правило, в коллективах.
Для многих родителей детей не очевидно, что вирус заразен, а также скрывает большие риски, если не обращаться к врачу. В тяжелой форме возможны осложнения, такие как вирусный менингит, ангина, пневмония и расстройство ЖКТ, предупреждает Брюнина.
Как передает «Электрогазета» со ссылкой на педиатра, для профилактики энтеровирусной инфекции необходимо соблюдать правила гигиены, не есть из одной посуды с зараженным, не использовать в быту полотенца, которыми вытирается больной, а также не забывать проводить кварцевание помещения.
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