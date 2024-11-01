Опасная инфекция ходит среди жителей Башкирии

Как передает «Электрогазета» со ссылкой на педиатра, для профилактики энтеровирусной инфекции необходимо соблюдать правила гигиены, не есть из одной посуды с зараженным, не использовать в быту полотенца, которыми вытирается больной, а также не забывать проводить кварцевание помещения.