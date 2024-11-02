В ФРГ задержали танкер по подозрению в нарушении санкции против РФ

После вмешательства таможни, как утверждали правоохранители, подозрения подтвердились. «Танкеру было запрещено продолжать движение до тех пор, пока не будет произведен окончательный осмотр загруженных материалов», — резюмировали в полиции Киля. При этом правоохранители не уточнили, о каком именно грузе идет речь.