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В ФРГ задержали танкер по подозрению в нарушении санкции против РФ

БЕРЛИН, 1 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Киля на севере Германии задержали дизельный танкер по подозрению в перевозке товаров, которые подпадают под действие европейских санкций, введенных в отношении России. Об этом говорится в заявлении полиции Киля.

Источник: РИА "Новости"

30 октября сотрудники службы охраны водных ресурсов Киля проверили груз дизельного танкера и еще одного транспортного средства, обнаружив, как утверждается, многочисленные нарушения.

«Первоначально проверка дизельного танкера на шлюзе в Хольтенау была произведена из-за отсутствия документов. Хотя это могло быть связано с ошибкой передачи, в ходе дальнейшего расследования были обнаружены доказательства предоставления неверной информации о перевозимом грузе. Возникли подозрения, что загруженные материалы подпадают под действие европейских санкций против России», — указали в полиции.

После вмешательства таможни, как утверждали правоохранители, подозрения подтвердились. «Танкеру было запрещено продолжать движение до тех пор, пока не будет произведен окончательный осмотр загруженных материалов», — резюмировали в полиции Киля. При этом правоохранители не уточнили, о каком именно грузе идет речь.

В свою очередь телеканал NTV со ссылкой на представителя полиции пишет, что речь может идти о разновидности удобрений.