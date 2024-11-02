В ФРГ задержали танкер по подозрению в нарушении санкции против РФ

30 октября сотрудники службы охраны водных ресурсов Киля проверили груз дизельного танкера и еще одного транспортного средства, обнаружив, как утверждается, многочисленные нарушения.
«Первоначально проверка дизельного танкера на шлюзе в Хольтенау была произведена из-за отсутствия документов. Хотя это могло быть связано с ошибкой передачи, в ходе дальнейшего расследования были обнаружены доказательства предоставления неверной информации о перевозимом грузе. Возникли подозрения, что загруженные материалы подпадают под действие европейских санкций против России», — указали в полиции.
После вмешательства таможни, как утверждали правоохранители, подозрения подтвердились. «Танкеру было запрещено продолжать движение до тех пор, пока не будет произведен окончательный осмотр загруженных материалов», — резюмировали в полиции Киля. При этом правоохранители не уточнили, о каком именно грузе идет речь.
В свою очередь телеканал NTV со ссылкой на представителя полиции пишет, что речь может идти о разновидности удобрений.