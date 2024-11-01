В Волгодонске под колесами авто едва не погибла женщина

В Волгодонске под колесами авто едва не погибла пешеход. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.
По предварительной информации ведомства, 19-летний водитель «ВАЗа» двигался по проспекту Курчатова. В этот момент на проезжую часть выбежала пешеход. Водитель не успел вовремя притормозить и сбил женщину.
— В результате ДТП пешеход, получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в пресс-службе.