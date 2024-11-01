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В Боливии протестующие сторонники экс-президента захватили военную часть

БУЭНОС-АЙРЕС/САНТА-КРУС, 1 ноя — РИА Новости. Сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса захватили военную часть, требуя прекратить операцию по разблокировке дорог, передает телеканал Bolivia TV.

Источник: AP 2024

«Сторонники Эво Моралеса захватили военную часть в Вилья-Тунари (департамент Кочабамба. — Прим. ред.) и удерживают солдат», — говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей распространили видео, записанное протестующими, на котором военнослужащий просит не мешать манифестантам, поскольку «его жизнь и жизни других солдат находятся под угрозой».

Сегодня рано утром полиция при поддержке военных начала масштабную операцию по разблокировке дорог, которые митингующие перекрывают уже 19-й день подряд. Таким образом они выражают недовольство ростом цен на продукты питания и дефицитом топлива в стране. Помимо этого, демонстранты требуют остановить расследование против Моралеса, подозреваемого в торговле людьми и растлении несовершеннолетней.

За все время блокировки дорог и столкновений манифестантов с силовиками пострадали как минимум 70 человек, среди них девять гражданских и 61 полицейский. По словам Арсе, протесты нарушили работу малого и крупного бизнеса, пострадали сфера туризма и престиж страны.