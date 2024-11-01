В Боливии протестующие сторонники экс-президента захватили военную часть

Сегодня рано утром полиция при поддержке военных начала масштабную операцию по разблокировке дорог, которые митингующие перекрывают уже 19-й день подряд. Таким образом они выражают недовольство ростом цен на продукты питания и дефицитом топлива в стране. Помимо этого, демонстранты требуют остановить расследование против Моралеса, подозреваемого в торговле людьми и растлении несовершеннолетней.