В деле «Крокуса» взят новый след

Как стало известно «Ъ», в уголовном деле о теракте в «Крокус Сити Холле», жертвами которого стали 145 человек, появились четверо новых фигурантов — жители Ингушетии. Двое из них арестованы, а еще двое объявлены в розыск. По версии следствия, все они могут быть связаны с уже признанным террористическим и запрещенным судом боевым крылом вирда баталхаджинцев. Обвиняемые переделали охолощенные автоматы Калашникова в боевые и вооружили ими вместе с патронами террористов, непосредственно совершивших нападение на посетителей концертного зала. Пособники признают участие в незаконном обороте оружия и боеприпасов, утверждая, что и представить себе не могли, к каким последствиям все это может привести.