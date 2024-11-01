«Эксперты начали обследование пострадавшего многоквартирного дома, которое завершится через семь дней. Его итоги определят пригодность МКД для дальнейшей эксплуатации и наши дальнейшие решения по расселению или восстановлению дома — в зависимости от заключения специалистов», — говорится в сообщении.
В Черкесске обследование пятиэтажки после взрыва газа завершат через неделю
ЧЕРКЕССК, 1 ноября. /ТАСС/. Проверить пригодность для жилья пятиэтажного многоквартирного дома в Черкесске, в котором 31 октября произошел взрыв газа и привел к обрушению на двух последних этажах, планируют в течение недели. Об этом сообщил мэр города Алексей Баскаев в своем Telegram-канале.