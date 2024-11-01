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Число жертв обрушения козырька на здании ж/д вокзала в Сербии возросло до 14

В Сербии при обрушении навеса на железнодорожном вокзале города Нови-Сад, по последним данным, погибли 14 человек. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщает портал Srbija danas, ссылаясь на заявление высшей прокуратуры города.

Источник: Reuters

«На данный момент из-под руин извлечено 14 тел погибших», — указано в материале.

Как отмечается, с травмами, полученными в результате этого происшествия, в Клинический центр Воеводины доставлены три человека, личность которых пока не установлена: две женщины и один мужчина.

При этом местная газета Informer со ссылкой на главу департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Сербии Луку Чаушича, указывает что количетсво жертв может увеличиться.

«Поиск людей продолжается. Мы не можем исключать, что жертв больше нет и тел больше не обнаружено», — заявил Чаушич.

Происшествие в Нови-Саде случилось ранее в этот день. Власти Сербии объявили 2 ноября днем траура по погибшим.

Посольство РФ в Сербии сообщило, что не получало данных о пострадавших при обрушении.