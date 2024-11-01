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Мужчина украл 22 тонны сыра на миллионы рублей, прикинувшись дистрибьютором

Жителя Великобритании арестовали за кражу оптовой партии дорогостоящих сыров. Об этом сообщает Би-би-си.

Источник: Azzedine Rouichi/CC0

Англичанин вместе с сообщниками выдавал себя за представителя фирмы-дистрибьютора. На производстве им передали 950 головок сыров ручной работы трех видов: Hafod Welsh, Westcombe и Pitchfork. Вес партии достиг 22 тонн, стоимость составляет более 300 тысяч фунтов стерлингов (около 38 миллионов рублей).

Когда выяснилось, что подозреваемый не работает у дистрибьютора, его задержали. После допроса фигурант был освобожден под залог, расследование тем временем продолжается.

По словам настоящего представителя фирмы-дистрибьютора, они выплатили производителям деньги за эту партию. Сейчас его компания пытается справиться с финансовыми трудностями.

До этого учительница из Тулы стала фигуранткой уголовного дела о хищении. По версии следствия, она несколько месяцев выносила учебники из библиотеки и после этого уволилась. Книги она продавала в интернете.

расследование