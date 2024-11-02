«Все помогали, а она смотрела как горят дети»: мать признали виновной в поджоге дома в РТ

В суде предоставили переписки и свидетельства активности Ильмиры Гардановой в социальных сетях. После трагедии она подписалась на большое количество групп об уходе за собой и готовке, а также вела переписки с мужчинами. Некоторые из них были подписаны, например, «Солнышко» и прочими ласковыми словами. В основном это были иностранцы — сельхозработники из этой же деревни. Из допроса одного из этих мужчин, который проходит по делу свидетелем, выяснилось, что о смерти ее семьи он не знал. По его словам, она предлагала ему вступить в половую связь, но этого не произошло. О произошедшей в семье Ильмиры трагедии он узнал в суде.