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Женщина умерла после процедуры липосакции в частной клинике в Петербурге

У пациентки внезапно остановилось сердце, реанимационные действия не помогли.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно SHOT, трагедия произошла сегодня в «Своей клинике» на улице Матроса Железняка, которая специализируется в том числе на пластической хирургии. 44-летней Анне накануне сделали полосную операцию по удалению жира на животе, а сегодня женщине резко стало хуже и она вдруг перестала дышать.

Спасти петербурженку не получилось, врачи частной клиники смогли лишь констатировать смерть и вызвать на место полицейских. Сейчас выясняются все детали и обстоятельства происшествия, сотрудники СК проводят доследственную проверку.

СК
медицина