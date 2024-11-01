Женщина умерла после процедуры липосакции в частной клинике в Петербурге

Как стало известно SHOT, трагедия произошла сегодня в «Своей клинике» на улице Матроса Железняка, которая специализируется в том числе на пластической хирургии. 44-летней Анне накануне сделали полосную операцию по удалению жира на животе, а сегодня женщине резко стало хуже и она вдруг перестала дышать.