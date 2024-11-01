ЦАХАЛ заявила о ликвидации в секторе Газа одного из членов политбюро ХАМАС

«Сегодня ВВС (Военно-воздушные силы. — Ред.) Израиля нанесли удар в районе Хан-Юниса и уничтожили террориста Иззэддина Кассаба», — указано в сообщении.
Уточняется, что Кассаб, являясь членом политического бюро ХАМАС, был причастен к организации терактов против еврейского государства. Израильская армия заявила, что он также контролировал координацию и связь между ХАМАС и другими организациями в секторе Газа.
«Кассаб был одним из последних высокопоставленных членов политбюро ХАМАС, оставшихся в живых в секторе Газа. Вместе с ним был ликвидирован и его помощник, боевик Айман Айеш», — добавили в ЦАХАЛ.
Ранее, 30 октября, более 100 человек погибли и около 300 получили ранения в результате действий израильских военных (ЦАХАЛ) на территории сектора Газа. Отмечается, что многие пострадавшие до сих пор находятся под завалами и не могут быть эвакуированы из-за продолжающихся боевых действий.
Армия обороны Израиля 17 октября заявила о ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара на юге сектора Газа. В сообщении отмечалось, что лидера ХАМАС разыскивали около года. В свою очередь, глава МИД Израиля Исраэль Кац сделал заявление, заявив, что убийство главы движения создает возможность для немедленного освобождения заложников и может привести к новой реальности в Газе. Позднее замглавы политбюро движения Халиль аль-Хайя подтвердил смерть Синвара. Он подчеркнул, что мученическая смерть лидера только увеличит силу ХАМАС.
При этом еще в ноябре прошлого года сообщалось, что Синвар является одним из главных организаторов нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, когда территория Израиля была подвержена массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, ХАМАС захватило израильских заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары. Член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявлял 13 июля, что количество остающихся в живых заложников движения неизвестно никому.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.