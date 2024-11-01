ЦАХАЛ заявила о ликвидации в секторе Газа одного из членов политбюро ХАМАС

При этом еще в ноябре прошлого года сообщалось, что Синвар является одним из главных организаторов нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, когда территория Израиля была подвержена массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, ХАМАС захватило израильских заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары. Член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявлял 13 июля, что количество остающихся в живых заложников движения неизвестно никому.