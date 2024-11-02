Олбани
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетрезвая автоледи перевозила 6-летнюю дочь и спровоцировал ДТП, ребенок госпитализирован

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвая водитель легкового автомобиля совершила столкновение с грузовым автомобилем, пострадал ребенок. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

Источник: УВД Минского облисполкома

По предварительной информации, сегодня, 1 ноября, в Столбцовском районе около 18.55 35-летняя минчанка за рулем автомобиля Nissan Qashqai, двигаясь на 273 километре на автодороге М1 Брест — Минск — гр. Российской в направлении г. Бреста, совершила попутное столкновение с грузовым автомобилем MAN под управлением 33-летнего водителя.

В результате инцидента пострадал ребенок-пассажир, который находился в легковом автомобиле матери. 6-летняя девочка с полученными травмами была оперативно госпитализирована.

Предварительно, водитель автомобиля Nissan Qashqai находилась в состоянии алкогольного опьянения. Проводится дополнительная проверка.