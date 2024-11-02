Нетрезвая автоледи перевозила 6-летнюю дочь и спровоцировал ДТП, ребенок госпитализирован

По предварительной информации, сегодня, 1 ноября, в Столбцовском районе около 18.55 35-летняя минчанка за рулем автомобиля Nissan Qashqai, двигаясь на 273 километре на автодороге М1 Брест — Минск — гр. Российской в направлении г. Бреста, совершила попутное столкновение с грузовым автомобилем MAN под управлением 33-летнего водителя.