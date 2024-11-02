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РФ выразила соболезнования Сербии в связи с гибелью людей на вокзале

В Нови-Саде обрушился 50-метровый бетонный козырёк здания железнодорожного вокзала.

Источник: Аргументы и факты

Посольство Российской Федерации в Белграде выразило соболезнования в связи с гибелью людей на железнодорожном вокзале города Нови-Сад.

«В связи с сегодняшней трагедией в Нови-Саде посольство России выражает самые искренние соболезнования семьям погибших и народу Сербии», — говорится в сообщении диппредставительства в Telegram.

Кроме того, дипломаты выразили надежду, что пострадавшие в ближайшее время пойдут на поправку.

Напомним, в Нови-Саде обрушился 50-метровый бетонный козырек здания железнодорожного вокзала. По последним данным, погибли 14 человек. В Сербии объявлен траур.

По информации журналистов, козырёк был сделан из стекла, металла и бетона. Причина случившегося устанавливается.