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«Роскосмос» показал снимок циклона DANA, обрушившегося на Испанию

В Валенсии выпала годовая норма осадков.

Источник: Аргументы и факты

Российские спутники «Электро-Л» и «Арктика-М» запечатлели кадры прохождения циклона DANA на юго-востоке Испании, кадры показала госкорпорация «Роскосмос».

«От наводнений особенно пострадала провинция Валенсия. Дороги ушли под воду, возникли перебои в электроснабжении», — говорится в сообщении «Роскосмоса» в Telegram.

Напомним, шторм из Атлантики обрушился на восточное побережье Испании. В Валенсии выпала годовая норма осадков.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате ливней в Валенсии превысило 200 человек.

В организации WWA, изучающей влияние изменения климата на экстремальные погодные явления, заявили, что причиной мощнейшего наводнения в Испании является изменение климата.