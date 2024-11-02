«Роскосмос» показал снимок циклона DANA, обрушившегося на Испанию

Российские спутники «Электро-Л» и «Арктика-М» запечатлели кадры прохождения циклона DANA на юго-востоке Испании, кадры показала госкорпорация «Роскосмос».
«От наводнений особенно пострадала провинция Валенсия. Дороги ушли под воду, возникли перебои в электроснабжении», — говорится в сообщении «Роскосмоса» в Telegram.
Напомним, шторм из Атлантики обрушился на восточное побережье Испании. В Валенсии выпала годовая норма осадков.
Ранее сообщалось, что количество погибших в результате ливней в Валенсии превысило 200 человек.
В организации WWA, изучающей влияние изменения климата на экстремальные погодные явления, заявили, что причиной мощнейшего наводнения в Испании является изменение климата.