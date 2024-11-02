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Подросток во время празднования Хэллоуина в Орландо застрелил двух человек

В ночь на 1 ноября в Орландо, штат Флорида, произошла трагедия — 17-летний подросток открыл стрельбу во время массового празднования Хэллоуина. По данным агентства Reuters, в результате инцидента двое человек погибли, ещё шесть получили ранения. Стрельба началась в развлекательном районе города, где на момент происшествия находились сотни людей, отмечающих праздник.

Источник: Reuters

Преступник сначала произвёл выстрелы по толпе, а затем, при приближении полиции, снова открыл огонь. Полицейские задержали стрелка, которым оказался 17-летний подросток. Все пострадавшие были доставлены в Региональный медицинский центр Орландо.

Пока что мотивы злоумышленника остаются неизвестными, и полиция продолжает расследование этого трагического происшествия.

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