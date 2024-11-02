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Рюкзак с наркотиками нашли под капотом Mercedes в Актобе

Полицейские города Актобе обнаружили под капотным пространством автомобиля Mercedes-Benz спортивный рюкзак c наркотиками, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Согласно заключения экспертизы изъятое вещество — это «мефедрон», общим весом более 119 гр. Далее в ходе следственных действий задержанный в лесопосадке показал место закладок, где изъяты 25 свертков с порошкообразным веществом. Об этом передает пресс-служба МВД Казахстана.

«Полицейскими совместно с сотрудниками ДКНБ не допущено к реализации более 300 доз синтетических наркотиков».

говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС УП города Актобе. По факту незаконного обращения с наркотическими средствами начато досудебное расследование.