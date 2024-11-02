Рюкзак с наркотиками нашли под капотом Mercedes в Актобе

Согласно заключения экспертизы изъятое вещество — это «мефедрон», общим весом более 119 гр. Далее в ходе следственных действий задержанный в лесопосадке показал место закладок, где изъяты 25 свертков с порошкообразным веществом. Об этом передает пресс-служба МВД Казахстана.
«Полицейскими совместно с сотрудниками ДКНБ не допущено к реализации более 300 доз синтетических наркотиков».
Подозреваемый задержан и водворен в ИВС УП города Актобе. По факту незаконного обращения с наркотическими средствами начато досудебное расследование.