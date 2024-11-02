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Экс-президент Боливии Эво Моралес объявил голодовку и обратился к протестующим

Экс-президент Боливии Эво Моралес в пятницу, 1 ноября, призвал своих сторонников разблокировать дороги, а после объявил голодовку — до тех пор, пока правительство не пойдет на переговоры с протестующими.

Источник: Reuters

«Я решил попросить протестующих товарищей рассмотреть возможность паузы в блокировке дорог, чтобы не допустить кровопролития и экономических проблем», — сказал он на пресс-конференции, которую транслировала радиостанция Kawsachun Coca в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Моралес также заявил, что решил объявить голодовку «пока правительство не начнет диалог по экономике и политике».

Ранее, 31 октября, президент Боливии Луис Арсе сообщил, что ущерб от перекрытия дорог сторонниками экс-лидера Боливии превысил $1,7 млрд. Он также напомнил, что за 17 дней блокады в стране было зафиксировано 70 раненых: девять гражданских лиц и 61 представитель полиции.

В середине сентября экс-президент Боливии Эво Моралес возглавил многотысячный марш в знак протеста против политики действующего главы государства Луиса Арсе. Арсе, в свою очередь, обвинил предшественника в подготовке госпереворота и стремлении вернуться к власти незаконным путем.

Прокуратура Боливии ведет расследование в отношении экс-президента. Моралеса подозревают в растлении несовершеннолетней и торговле людьми. Кроме того, двое бывших парламентариев обвинили политика в коррупции. Позднее, 26 октября, по данным агентства U.S. News, правительство раскритиковало Моралеса за дестабилизацию обстановки в стране из-за двухнедельных дорожных блокад, которые привели к перебоям в поставках продовольствия и топлива по всей стране.