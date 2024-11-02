Экс-президент Боливии Эво Моралес объявил голодовку и обратился к протестующим

«Я решил попросить протестующих товарищей рассмотреть возможность паузы в блокировке дорог, чтобы не допустить кровопролития и экономических проблем», — сказал он на пресс-конференции, которую транслировала радиостанция Kawsachun Coca в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Моралес также заявил, что решил объявить голодовку «пока правительство не начнет диалог по экономике и политике».
Ранее, 31 октября, президент Боливии Луис Арсе сообщил, что ущерб от перекрытия дорог сторонниками экс-лидера Боливии превысил $1,7 млрд. Он также напомнил, что за 17 дней блокады в стране было зафиксировано 70 раненых: девять гражданских лиц и 61 представитель полиции.
В середине сентября экс-президент Боливии Эво Моралес возглавил многотысячный марш в знак протеста против политики действующего главы государства Луиса Арсе. Арсе, в свою очередь, обвинил предшественника в подготовке госпереворота и стремлении вернуться к власти незаконным путем.
Прокуратура Боливии ведет расследование в отношении экс-президента. Моралеса подозревают в растлении несовершеннолетней и торговле людьми. Кроме того, двое бывших парламентариев обвинили политика в коррупции. Позднее, 26 октября, по данным агентства U.S. News, правительство раскритиковало Моралеса за дестабилизацию обстановки в стране из-за двухнедельных дорожных блокад, которые привели к перебоям в поставках продовольствия и топлива по всей стране.