Экс-президент Боливии Эво Моралес объявил голодовку и обратился к протестующим

Прокуратура Боливии ведет расследование в отношении экс-президента. Моралеса подозревают в растлении несовершеннолетней и торговле людьми. Кроме того, двое бывших парламентариев обвинили политика в коррупции. Позднее, 26 октября, по данным агентства U.S. News, правительство раскритиковало Моралеса за дестабилизацию обстановки в стране из-за двухнедельных дорожных блокад, которые привели к перебоям в поставках продовольствия и топлива по всей стране.