В ДТП погиб врио управления Ростехнадзора по Сахалину Иван Биль

Отмечается, что автобус был исправен и прошел как плановое техобслуживание, так и осмотр перед выходом на линию. В компании также соблюдается режим труда и отдыха, а водитель прошел медицинское освидетельствование, указали представители перевозчика. Точные причины аварии выясняются.