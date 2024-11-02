В ДТП погиб врио управления Ростехнадзора по Сахалину Иван Биль

Авария произошла на 282-м км дороги «Южно-Сахалинск — Оха».
«По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, двигаясь в южном направлении, не убедившись в безопасности маневра, начал обгон попутного транспортного средства, в результате которого допустил столкновение со служебным автомобилем полиции УАЗ, движущимся во встречном направлении», — гласит Telegram-канал регионального управления Госавтоинспекции (ГАИ).
Биль скончался на месте, два других участника ДТП получили травмы, отметили в ведомстве.
Ранее, 1 ноября, в Санкт-Петербурге автобус столкнулся с припаркованными автомобилями, пострадала девушка. Ее доставили в больницу с подозрением на легкое сотрясение головного мозга.
Отмечается, что автобус был исправен и прошел как плановое техобслуживание, так и осмотр перед выходом на линию. В компании также соблюдается режим труда и отдыха, а водитель прошел медицинское освидетельствование, указали представители перевозчика. Точные причины аварии выясняются.