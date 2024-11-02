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В ДТП погиб врио управления Ростехнадзора по Сахалину Иван Биль

Исполняющий обязанности руководителя Сахалинского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Иван Биль погиб в ДТП, ему было 42 года. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: gosnadzor

Авария произошла на 282-м км дороги «Южно-Сахалинск — Оха».

«По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, двигаясь в южном направлении, не убедившись в безопасности маневра, начал обгон попутного транспортного средства, в результате которого допустил столкновение со служебным автомобилем полиции УАЗ, движущимся во встречном направлении», — гласит Telegram-канал регионального управления Госавтоинспекции (ГАИ).

Биль скончался на месте, два других участника ДТП получили травмы, отметили в ведомстве.

Ранее, 1 ноября, в Санкт-Петербурге автобус столкнулся с припаркованными автомобилями, пострадала девушка. Ее доставили в больницу с подозрением на легкое сотрясение головного мозга.

Отмечается, что автобус был исправен и прошел как плановое техобслуживание, так и осмотр перед выходом на линию. В компании также соблюдается режим труда и отдыха, а водитель прошел медицинское освидетельствование, указали представители перевозчика. Точные причины аварии выясняются.