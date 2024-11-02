Пострадавшую в ДТП уронили с носилок, когда несли в карету скорой помощи в Уральске

Во время столкновения Renault Duster и авто китайского производства Lixiangна пересечении пр. Назарбаева и Абая женщину, сидевшую на пассажирском сидении Renault, зажало дверью. За короткое время спасатели вызволили ее из покореженного авто, но во время перемещения на носилках до кареты скорой помощи ее уронили.