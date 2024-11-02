Борца с коррупцией из МВД задержали за взяточничество в Новосибирске

По версии следствия, полицейский договорился с предпринимателем о получении денежных средств за «общее покровительство». Ежемесячно бизнесмен собирался передавать по 80 000 Муразу Кафарову через посредника. С апреля по октябрь 2024 года полицейский получил часть от оговоренной суммы — 240 000.
Фигурантов коррупционной схемы задержали при очередной передаче денежных средств. В одном из ТЦ в Октябрьском районе бизнесмен отдал посреднику оставшуюся часть — 370 000 рублей.
Мураз Кафаров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 290 УК РФ (получение крупной взятки). В отношении посредника завели уголовное дело по ч.3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в передаче взятки в крупном размере).
В отношении главы АО «Корпорации развития Новосибирской области» Александра Зырянова возбудили два новых уголовных дела. Подробнее в материале «МК» в Новосибирске.