Борца с коррупцией из МВД задержали за взяточничество в Новосибирске

По версии следствия, полицейский договорился с предпринимателем о получении денежных средств за «общее покровительство». Ежемесячно бизнесмен собирался передавать по 80 000 Муразу Кафарову через посредника. С апреля по октябрь 2024 года полицейский получил часть от оговоренной суммы — 240 000.